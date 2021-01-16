Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak."
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak."

16.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:56
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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