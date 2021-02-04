Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çevrim içi düzenlenen Otizm Kongresi'ne katıldı (2)

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Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların hassas emanetler olduğunu belirterek "Okul öncesi eğitimde de zorunlu eğitime dahil edilmeleri çok hayati bir mesele. Bunu yapıyor olmaktan da tabii ki mutluluk duyuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların hassas emanetler olduğunu belirterek "Okul öncesi eğitimde de zorunlu eğitime dahil edilmeleri çok hayati bir mesele. Bunu yapıyor olmaktan da tabii ki mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Isparta'da çevrim içi düzenlenen Otizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların hassas emanetler olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu emanetlere sahip çıkmanın, öğrencilerin eğitimi başta olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerine katkı sağlama ve yardımcı olmanın görevlerinden olduğunu ifade etti.

Selçuk, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirmeleri için herkesin toplumsal bir ödev şeklinde onlara yardımcı olmayı sürdürmesinde yarar olduğunu belirterek, bu konferans vesilesiyle çocuklar hakkında daha derin bir istişare yaparak yeni bilgilerle, dünyadaki gelişmeleri takip etmenin mümkün olacağını dile getirdi.

Konferansın bilim insanları ile uygulamadaki öğretmenler, veliler ve öğrenciler açısından kıymetli olduğunu düşündüğünü aktaran Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın yararlandığı eğitim faaliyetleri elbette var. Bu öğrencilerimize sürdürülebilir, kaliteli eğitim faaliyetleri gerçekleştirebilmek son derece kritik. Okul öncesi eğitimde de zorunlu eğitime dahil edilmeleri çok hayati bir mesele. Bunu yapıyor olmaktan da tabii ki mutluluk duyuyoruz. Evlatlarımızın özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden aldıkları 8 saat bireysel, 4 saat de grup eğitiminin hizmet bedelleri Bakanlığımızın sorumluluğu altında. Onların sahip oldukları haklardan mahrum olmamaları için de arkadaşlarımızla beraber yoğun çabanın içerisindeyiz."

Selçuk, özel eğitim alan çocuklar için yaptıkları çalışmalardan birkaçını şöyle sıraladı:

"Tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren bu öğrencilerimiz ihtiyaç duyulduğunda kendi okullarında, kendi öğretmenleri tarafından destek eğitim odalarında ek eğitim öğrenim alabiliyorlar. Aynı zamanda Türkiye genelinde öğrencilerin faydalandığı 566 meslek edindirme atölyesi, 133 özel eğitim sınıfı, 601 destek eğitim odası, 220 uygulama evinin belli standartlara kavuşturuldu ve bu standartlar çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor. Bunların yanında zorunlu öğretim çağında olup sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumdaki öğrencilerimize de ev ve hastanede eğitim hizmeti veriyoruz."

'Özelim Eğitimdeyim' adlı mobil uygulama hayata geçti

Salgının herkesin hayatında belli kısıtlamalara yol açtığına dikkati çeken Bakan Selçuk, "Bu kısıtlamalar otizm spektrumlu çocuklarımız için de büyük güçlük ortaya çıkartıyor. Bunun farkındayız. Bizler eğitim faaliyetlerimizi uzaktan eğitim çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz bu dönemde, bu çocuklarımızın ihtiyaçları için de içerikler hazırladık. Mobil uygulamalar oluşturduk. Özel eğitim okulları ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm öğrenci velileri için 'Özelim Eğitimdeyim' adlı mobil uygulamayı hayata geçirdik. Uzaktan eğitim programı dahilinde etkinlikler, aile bilgilendirme görüşmeleri oluşturuldu. Özel çocuklara özel materyaller kapsamında birtakım araç ve gereçler hazırlandı. Bu, evlatlarımız için tasarlanan tatilde eğlenceli etkinlikler kitabı da ailelere dağıtıldı. Bütün özel gereksinimli çocuklar gibi otizm tanılı öğrencilerimizin de bütün haklarından yararlanmaları için çabalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu tür bilimsel toplantıların dünyadaki gelişmeleri görüp yenilenmek ve tazelenmek için kıymetli bulduğunu belirten Bakan Selçuk, öğretmenlerin bu toplantılara katılıp bilimsel çalışmalar yapmalarının değer taşıdığını, kongrede ortaya çıkacak verilerin sağlıklı biçimde değerlendirilip Milli Eğitim Bakanlığı camiasına yaygınlaştırılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kongreye, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Bulutçu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay