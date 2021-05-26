Bakan Ziya Selçuk açıkladı : Eğitimde telefi dönemi başlıyor
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Bakan Ziya Selçuk açıkladı : Eğitimde telefi dönemi başlıyor

Bakan Ziya Selçuk açıkladı : Eğitimde telefi dönemi başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Selçuk: "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.

Bakan Selçuk: "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Telafi eğimleri haziran ayı itibarıyla başlıyor
Telafi eğimleri haziran ayı itibarıyla başlıyor
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