Son dakika! Milli cimnastikçiler, Slovakya'da 13 madalya kazandı
Son dakika haberleri... Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya elde etti.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk sporcuların 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attıkları aktarıldı.
Şampiyonada kategorilerine göre madalya kazanan Türk sporcular şunlar:
Büyükler Tek Erkekler:
Altın madalya: Mehmet Utku Çırak
Büyükler Tek Kadınlar:
Gümüş madalya: Nil Deniz Bal
Büyükler Çiftler:
Altın madalya: Nazlı Özgör ve Nihatcan Gül
Gümüş madalya: Nil Deniz Bal ve Metehan Özsoy
Büyükler Trio:
Altın madalya: Metehan Özsoy, Nil Deniz Bal ve Seran Solak
Büyükler Grup:
Altın madalya: Nazlı Özgör, Ahmet Çoruh, Erkut Ergin, Nihatcan Gül ve Metehan Özsoy
15 - 17 Yaş Tek Kadınlar:
Altın madalya: Ekin Zeren Fırat
Gümüş madalya: Şimal Şeyman
15 - 17 Yaş Tek Erkekler:
Altın madalya: Okay Arsan
Bronz madalya: İsmail Yağız Altıparmak
15 - 17 Yaş Çiftler:
Altın madalya: Ekin Zeren Fırat ve İsmail Yağız Altıparmak
Bronz madalya: Okay Arsan ve Şimal Seyman
15 - 17 Yaş Trio:
Altın madalya: Okay Arsan, Şimal Seyman ve Göktürk Balcı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki