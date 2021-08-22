Son dakika! Milli cimnastikçiler, Slovakya'da 13 madalya kazandı

Son dakika haberleri... Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya elde etti.