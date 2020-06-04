Son dakika! Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonundan HDP'ye tepki Son dakika haberine göre Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, HDP'ye tepki gösterdi.

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, HDP'ye tepki gösterdi. Kabadayı, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının failinin gözaltına alındığını hatırlattı. Failin tutuklanma şeklinin HDP'nin sosyal medya mesajlarında eleştirdiğini öne süren Kabadayı, "Bu nasıl bir şuursuzluktur. Bu ülkenin ekmeğini yiyeceksin, milletvekili olacaksın, belediye başkanı seçileceksin, meclis plakalı araçta PKK'lı taşıyacaksın. Belediye kaynaklarını Kandil'e akıtacaksın. Polisimi, askerimi, korucumu, sivili şehit edeceksin, bir de eleştireceksin. HDP artık sabır sınırlarını aşmıştır." ifadesini kullandı. Kabadayı, HDP'yi hiçbir siyasi partinin desteklememesi gerektiğini belirterek, HDP'nin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhindeki açıklamalarına son vermesini istedi. Kaynak: AA