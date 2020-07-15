Son Dakika | Milletvekili Güneş, "Hainler, milletimizin iman dolu göğsüne çarpmışlardır"
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Son Dakika | Milletvekili Güneş, "Hainler, milletimizin iman dolu göğsüne çarpmışlardır"

Son dakika haberleri... AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son Dakika | Milletvekili Güneş,
15.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:22

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Güneş mesajında, Milletimizin varlığını, iradesini, kutsiyetini yok etmek isteyenler, Türk varlığını bu coğrafyada kabul edemeyenler, akıllarını ve bedenlerini başkalarının eline teslim edenler, 15 Temmuz gecesi ve sonrasını Türk Milletine zindan etmek istemiş, Türk tarihinin gördüğü en alçak kalkışmayla aziz milletimize saldırmışlardır. Türk Milleti'ni esaret altına almak isteyen, bu topraklardaki varlığımızı 1000 yıldır kabul edemeyenler, 15 Temmuz sonrasında yeni bir Anadolu hayal edenler, haince bir kalkışmayla milletimize ait silahlarla, tanklarla, tüfeklerle yine milletimize saldırmışlardır. Binlerce yıldır, vatanı ve mukaddesatı için her türlü fedakarlığı göstermiş necip milletimiz, bu defa 15 Temmuz gecesi kendi askerinin üniformaları arkasına saklanan hainlerle karşılaşmıştır. Milletimize kurulan bu komplo Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısı üzerine sokağa çıkan milletimizin cesur duruşuyla kendisine sıkılan kurşunlara, topa, tüfeğe sadece ve sadece iman dolu göğsünü siper ederek karşı durmuştur" ifadelerini kullandı.

Türk Milleti'nin o karanlık geceyi güçlü lideriyle birlikte aydınlık sabaha kavuşturduğunu hatırlatan Güneş şu ifadelere yer verdi: "Yıllardır ölülerimiz için verilen Salalar 15 Temmuz gecesi bir milletin dirilişi için okunmuştur. Darbelerin susturduğu ezanlardan, Salaların susturduğu darbelere dönüşmüştür. Okyanus ötesinden aldıkları talimatları uygulamak isteyenler hainler, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelenlerin irfanına çarpmışlardır. Milletimizin tokadını ağır bir şekilde hissetmişlerdir. Görülen o ki milletimizin elinin izi hala yüzlerinde durmaktadır. Bu milleti Anadolu coğrafyasından atmak, bu milletten daha büyük bir yürek ister. Karşımıza çıkacak hainler, düşmanlar ve işbirlikçileri bunu iyi bilmelidirler. Bugün Türkiye olarak Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, kararlılıkla attığımız adımlar 15 Temmuz'dan sonra ülkemizde ortaya çıkan milli bilinç sayesindedir. Bu kararlılığımız artarak devam edecektir. Dünyada ve bölgesinde güçlü ve sözü geçen bir Türkiye vardır. Bu suretle ülkemiz üzerine plan yapan hainlerin ve işbirlikçilerinin her şart ve koşulda dik duruşumuzla karşılaşacağını buradan ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı içeride kahraman şekilde mücadele veren askerlerimize, polislerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Malazgirt'ten, Kosava'dan, Viyana'dan, Plevne'den, Kafkasya'dan, Çanakkale'den, Kut'ül Amareden, Polatlı'dan, Sakarya'dan, Kıbrıs'tan, 15 Temmuz'dan ve Afrin'den bu tarafa milletimizin varlığı ve bekası için canını hiç düşünmeden feda eden Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimizi de minnetle anıyorum. Allah'tan bir daha milletimize böyle zor günleri yaşatmamasını niyaz ediyorum." - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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