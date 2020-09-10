Son dakika... Milletvekili Doğru'dan Kozan'da orman yangınından etkilenen mahalleye ziyaret Son dakika habere göre AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kuyubeli Mahallesi'nde, 23 Ağustos'ta başlayan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kuyubeli Mahallesi'nde, 23 Ağustos'ta başlayan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Doğru, beraberinde AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ile birlikte yangında zarar gören bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle sakinleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Doğru, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında talimatıyla mağduriyetinin giderilmesi için bölgede çalışma yapıldığını belirtti.

Yaraların sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Doğru, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yangından etkilenen köylülerimize 1 milyon lira dağıtıldı. Vatandaşlarımızın zararı konusunda tespitler yapıldı, süreç işliyor. Bölgemizde maalesef büyük bir afet yaşandı. Vatandaşlarımız alevlerden hatıralarını eşyalarını hayvanlarını bırakarak köylerini boşalttı. Yaşanan bu afet sonrası biliyordunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında talimatı ile vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bölgemizde çalışma yapıldı. Bakanlarımız ve milletvekilleri olarak bölgede ki çalışmayı yakından takip ediyoruz. Kış öncesi yaraların sarılması için elimizden gelen ne varsa devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımız için seferber edildi. Umarız bir daha bu acılar bölgemizde yaşanmaz."

İlçe Başkanı Bilgili de devletin tüm imkanlarının vatandaşların mağdur olmaması için seferber edildiğinin kaydetti.

Kaynak: AA