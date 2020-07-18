Son Dakika: Milletvekili Aydemir: "Süper Lig Hayırlı ve uğurlu olsun" Son dakika haberleri: AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurumspor'un bir önceki sezon Süper Ligden düşmeyi hak etmediğini, bu sezon ise hakkıyla Süper Lige yeniden yükseldiğini belirterek, "Erzurumspor camiasını kutluyor, Erzurum için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurumspor'un bir önceki sezon Süper Ligden düşmeyi hak etmediğini, bu sezon ise hakkıyla Süper Lige yeniden yükseldiğini belirterek, "Erzurumspor camiasını kutluyor, Erzurum için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erzurumspor'un şehrin sosyal ve ekonomik açıdan yüksek motivasyon kazanmasında Erzurumspor'un önemli bir rol ve işlevi bulunduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Şehri, taraftarı, yönetimi, Futbolcuları ve teknik yönetimiyle büyük bir camia olan Erzurumspor'un Süper Ligde artık kalıcı olacağına inanıyoruz. Bir taraftar olarak takımımızın başarısıyla gurur duyuyor, Dadaşların kutlamalarda fiziki mesafe ve maske takma titizliğini devam ettirmelerini diliyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza minnettarız"

Erzurum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve talimatlarıyla milyarlık yatırımlarla Winter Universiade'e ev sahipliği yaparak Dünya'da kış sporları merkezi konumunu kazandığını, Erzurum halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar bulunduğunu; Futbol tesisleri ve bu alandaki yatırımlar ve Erzurumspor ile futbolda da ülkenin futbol merkezleri arasına girdiğini bildiren Milletvekili Aydemir, "Erzurumspor Kulübü yöneticilerine, ekibin fahri Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sekmen'e, mavi beyazlı ekibin malzemecisinden futbolcusuna tüm teknik ekibe ve elbette Erzurumspor'u her yer, zemin ve platformda fedakarlık göstererek desteklerini esirgemeyen Dadaş Taraftarlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA