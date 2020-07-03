Son Dakika: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı Son dakika haberi... Türkiye'nin, Özbekistan ve Kırgızistan ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin, Özbekistan ve Kırgızistan ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşkent'de 26 Temmuz 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim Öğretim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması hakkında karara göre, her iki devletin askeri eğitim kurumlarında sağlanan eğitime subay, astsubayların ve askeri öğrencilerin karşılıklı katılımı kabul edilecek.

Ankara'da 9 Nisan 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak: AA