Son dakika... Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika... Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Son dakika... Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... Türkiye ile Arnavutluk arasında, Arnavutluk'un Fier şehrinde inşa edilecek hastane ve bu hastanede kullanılacak malzemelerin Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından hibesine ilişkin anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

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Türkiye ile Arnavutluk arasında, Arnavutluk'un Fier şehrinde inşa edilecek hastane ve bu hastanede kullanılacak malzemelerin Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından hibesine ilişkin anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

İki ülke arasında 2 Şubat'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesiyle, Türk tarafı, Arnavutluk Fier'de inşa edilecek 150 yataklı hastane ve bu hastanede kullanılacak anlaşmaya ekli tıbbi cihaz, donanım ve malzemeler ile tefrişatı Arnavutluk'a hibe edecek.

Anlaşma, Türk tarafından Arnavutluk sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlık altyapısına destek olunması amacıyla gerçekleştirilirken, söz konusu hastanenin faaliyete geçiş aşamasında Türkiye'den Arnavutluk'a sağlık personeli görevlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca danışmanlık hizmeti verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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