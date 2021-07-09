Son dakika: Millete sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı millete sesleniş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı millete sesleniş! Son dakika: Millete sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı millete sesleniş saat kaçta?

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MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ile Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLAMALARI;

"Bir yerde gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biliyorsunuz bu PKK terör örgütü bu mescidimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti. Kurşunlu Camii, gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Suriçi'nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bitirip teslim edece