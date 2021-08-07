Son dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi
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Son dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yangınlara müdahale sürüyor.

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yangınlara müdahale sürüyor.

Bölgede devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ekiplerin de katkılarıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından helikopterle havadan görüntülendi.

Görüntülerde, devam eden yangınlar, söndürme ve soğutma çalışmaları ile zarar gören alanlar yer alıyor.

Son dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi
Son dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi
Son dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi
Son dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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