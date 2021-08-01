Son dakika! Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı (3)

Son dakika habere göre GELİNLİĞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN MERVE: ANILARIM GİTTİMuğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle önce Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi'ne ardından Aşağı Mazı köyüne sıçradı.

GELİNLİĞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN MERVE: ANILARIM GİTTİ

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle önce Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi'ne ardından Aşağı Mazı köyüne sıçradı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, bazı evleri tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, vatandaşlardan bazıları botlarla denizden tahliye edildi. Köy meydanında ise korku dolu anlar yaşandı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ve sinir krizi geçirenlere müdahale etti. Evi yanarken sinir krizi geçiren vatandaşlardan biri Aşağı Mazı köyünde yaşayan 3 yıllık evli Merve Kuş, oldu. Yanan gelinliği için çığlık atıp ağlayan Kuş, "Bütün emeklerimiz kül oldu. Sabah akşam çalıştık. Dişimizle tırnağımızla evimizi yaptık. Daha dün evim için klima sipariş etmiştim. Kış için vişne kurutmuştum. Anılarım gitti. Her şeyim gitti" dedi.

Merve Kuş'un kayınvalidesi Seval Kuş da "Gelinimin bu evde yıllardır çalışıp biriktirdikleri var, emekleri var. Şimdi gözümüzün önünde evimiz yanıyor. Çok şükür canımıza bir şey olmadı ama bu acı tarif edilemez " diye konuştu.Endişeli bekleyişini sürdüren köylülerden Firdevs Taş da "Dün de köyümüz alev aldı. Evimizin yakınına kadar alevler geldi. Zor söndürdüler. Dün kontrol altına alınmıştı ancak bugün daha beter bir kabusu yaşadık. Her bir noktadan başladı. Köyün dört bir yanı yanmaya başladı. Çıkışlar, girişler kapandı. Çok korkuyoruz. Bitsin istiyoruz" diye konuştu.

Hande NAYMAN/ MUĞLA,



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman