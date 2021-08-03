Son Dakika | Milas'taki yangında evin balkonunda mahsur kalan kedi gazeteciler tarafından kurtarıldı

Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde, alevlerin sardığı sitedeki bir evin balkonunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, alevlerin sardığı sitedeki bir evin balkonunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Beyciler Mahallesi'nden başlayıp, Bodrum ilçesindeki birçok mahallede de etkisini sürdüren yangın, Türkevleri ve Ören mahallelerine ulaştı.

Kuvvetli rüzgarla hızla yayılan alevler, mahalledeki bazı yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Bir sitenin sakinleri, evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Yoğun dumanların sardığı sitenin balkonunda mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı