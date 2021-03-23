Son dakika! Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika! Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

23.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:55
Son dakika! Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Milas-Bodrum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Milas-Bodrum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolunda Bölge Trafik İstasyonu yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru seyreden G. E.'nin kontrolündeki 35 GD 1381 plakalı kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Ayşe Odabaşı'na çarptı. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Odabaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü G.E. ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Milas - Bodrum karayolunda trafik akışı bir süre durdu. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika! Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
Son dakika! Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
Son dakika! Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
Son dakika! Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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