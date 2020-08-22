Son dakika! Milas'ta orman yangını başladı
Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesi Karapınar mevkiinde orman yangını başladı.
22.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:11
Muğla'nın Milas ilçesi Karapınar mevkiinde orman yangını başladı. Rüzgarın şiddetli olduğu bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve karadan çok sayıda ekip sevk etti.
Karapınar mevkiindeki yangına havadan 6 helikopter, 2 uçak, karadan ise 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplere zor anlar yaşatıyor. - MUĞLA
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Kaynak: İHA