Son dakika! Milas'ta orman yangını başladı Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesi Karapınar mevkiinde orman yangını başladı.

Muğla'nın Milas ilçesi Karapınar mevkiinde orman yangını başladı. Rüzgarın şiddetli olduğu bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve karadan çok sayıda ekip sevk etti.

Karapınar mevkiindeki yangına havadan 6 helikopter, 2 uçak, karadan ise 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplere zor anlar yaşatıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA