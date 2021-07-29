Son Dakika | Milas'ta orman yangını (3)
Gelen son dakika haberlerine göre Çıkan yangında yoğun duman Teknelerle oteldeki turistlerin tahliyesi Helikoperlerin su boşaltması Yangını söndürme çalışmaları MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çıkan yangında yoğun duman
Teknelerle oteldeki turistlerin tahliyesi
Helikoperlerin su boşaltması
Yangını söndürme çalışmaları MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bodrum ilçesi sınırlarındaki yangına çok sayıda ekip sevk edildi. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı