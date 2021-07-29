Son Dakika | Milas'ta orman yangını (3)
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Son Dakika | Milas'ta orman yangını (3)

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çıkan yangında yoğun duman Teknelerle oteldeki turistlerin tahliyesi Helikoperlerin su boşaltması Yangını söndürme çalışmaları MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çıkan yangında yoğun duman

Teknelerle oteldeki turistlerin tahliyesi

Helikoperlerin su boşaltması

Yangını söndürme çalışmaları MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bodrum ilçesi sınırlarındaki yangına çok sayıda ekip sevk edildi. (4)

Son Dakika | Milas'ta orman yangını (3)
Son Dakika | Milas'ta orman yangını (3)
Son Dakika | Milas'ta orman yangını (3)
Son Dakika | Milas'ta orman yangını (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Son dakika haber! Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber! Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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