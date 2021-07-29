Son dakika! Milas'ta orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Milas'ta orman yangını (2)

Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Milas'ta Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Milas'ta Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika! Milas'ta orman yangını (2)
Son dakika! Milas'ta orman yangını (2)
Son dakika! Milas'ta orman yangını (2)
Son dakika! Milas'ta orman yangını (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika haber! Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber! Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Seda Sayan Prens Harry Düm Tek Tek
Spor Muslera Eda Erdem Metin Oktay Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Milas'ta orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:31:34. #1.15#

title