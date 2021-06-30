Son dakika haber... MİLAS'TA ORMAN YANGINI
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Son dakika haber... MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas'ın Alatepe Mahallesi Kocayer mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler ihbarı üzerine çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, 5 helikopter ise havadan alevlere havadan müdahaleye sürüyor.

Son dakika haber... MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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