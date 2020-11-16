Son dakika... Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu

16.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:53
Son dakika... Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu

Son dakika ekonomi haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesin'de sona gelindi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesin'de sona gelindi.

Milas OSB'de arazi yapısının meyilli olması nedeniyle yapılan arazi düzenlemesi sonrasında yeni oluşan arazi yapısına uygun olarak yeniden parselasyon yapıldı. Oluşturulan 54 sanayi parseli onay için Ankara'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilerek onaya sunuldu. OSB'nin yeni parselasyonunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra parsellerin tapu işlemleri başlatılacak ve parsel tapuları alınacak. Parsel tapularının alınmasından sonra 54 parsel, hak sahipleri arasında kura çekilerek dağıtılacak.

Milas ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Suçum mevkiinde yapımı süren Milas OSB'de, arazi yapısı nedeniyle yapılan düzenleme çalışmalarının ardından yeni oluşan arazi yapısına uygun yeni parselasyonlar yapıldı. Oluşan 54 sanayi parseli onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilerek onaya sunuldu. Yeni parselasyonunun 10 gün içinde onaylanabileceği belirtilirken onay işleminin ardından parsellerin tapulandırma işlemleri başlatılacak. 54 sanayi parselinin tapularının hazırlanmasından sonra, bu parseller kura ile yapılacak yer seçimiyle OSB üyesi hak sahiplerine dağıtılacak.

O zamanki yapısıyla Milas Ticaret Odası tarafından 1996 yılında ilk kuruluş girişimi başlatılan Milas OSB, şehir merkezine 2 kilometre mesafedeki Suçum Mevkiinde, Bodrum - İzmir karayolu kenarında kuruluyor. Genel olarak 1072 dekarlık bir arazi üzerine kurulmakta olan Milas OSB'de 544 dekarlık sanayi parseli alanı, 57,5 dekar yeşil alan, 36 dekar da idari ve sosyal tesis alanı planlandı. 54 sanayi parselinin bulunduğu Milas OSB'de gıda, inşaat, makine, entegre tesis ve sanayi tekstili alanlarında tesisler kurulabilecek. - MUĞLA

Son dakika... Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu
Son dakika... Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kuşadası'nda kurulacak ' Mars Colony ' Turizm Bakanlığı'na sunuldu
Kuşadası'nda kurulacak " Mars Colony " Turizm Bakanlığı'na sunuldu
Son dakika haberleri | Mardin 2. OSB ile büyüyor
Son dakika haberleri | Mardin 2. OSB ile büyüyor
Son Dakika | Atakum Belediyesi öncü oldu, bakanlıktan hibe desteği geldi
Son Dakika | Atakum Belediyesi öncü oldu, bakanlıktan hibe desteği geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Vladimir Putin Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Didem Soydan İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Caner Erkin Deniz Türüç
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 18:04:30. #1.15#
title