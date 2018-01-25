Son Dakika! Milano'da Tren Kazası: 2 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

İtalya'nın Milano kentinde bir tren raydan çıktı. Kaza sonucunda en az 3 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi de yaralandı.

İtalya'nın Milano kentinde bir tren bu sabah raydan çıkıp devrildi.

Reuters haber ajansı, en az üç can kaybının olduğu faciada birçok kişinin enkaza dönen trende sıkışıp kaldığını bildiriyor.

Yerel kaynaklar 100'den fazla yaralının hastaneye taşındığını ve 10 yaralının durumunun ağır olduğunu aktarıyor.

Kaza, Seggiano di Pioltello'da gerçekleşti. Cremona'dan hareket eden tren, Milano'ya gidiyordu.