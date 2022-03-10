Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizlendi - Haberler

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Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizlendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Mıkolayiv ve Çernihiv kentlerinde Rus birlikleri tarafından atılan ve infilak etmemiş bombaların temizlik çalışmaları yapıldı.

Ukrayna'nın Mıkolayiv ve Çernihiv kentlerinde Rus birlikleri tarafından atılan ve infilak etmemiş bombaların temizlik çalışmaları yapıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 14 havan ve top mermisinin yanı sıra yüksek tahribatlı 3 FAB-250 tipi bombanın imha edilerek temizlendiği ifade edildi. Acil servis ekipleri, patlamamış bomba görmeleri halinde bölgeden uzaklaşmaları ve ekipleri beklemeleri konusunda Ukrayna vatandaşlarını uyardı.

Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizlendi

Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizlendi

Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizlendi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, 112, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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