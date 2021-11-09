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Son dakika... Migros?Kadın Akademisi, Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile üçüncü buluşmasını gerçekleştirdi

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Migros?Kadın Akademisi, Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile üçüncü buluşmasını gerçekleştirdi

Bir son dakika haberine göre ? Bölgesel Kadın Kooperatifleri eğitim buluşmasının üçüncüsü perakende sektörüne 67 yıldır öncülük eden Migros ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Ankara'da düzenlendi.

SAMSUN (AA) - ?? Bölgesel Kadın Kooperatifleri eğitim buluşmasının üçüncüsü perakende sektörüne 67 yıldır öncülük eden Migros?ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde? Ankara'da düzenlendi.?

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros?ve Ticaret Bakanlığı?iş?birliğinde?düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli ve Samsun'un ardından Ankara'da gerçekleştirildi. Ankara Kadın ?Kooperatifleriyle ?bir araya gelerek bire bir görüşmeler gerçekleştiren ve katılımcılara bir dizi eğitimler veren Migros,?yeni iş birlikleri için fırsat yaratırken,?1 milyon kadına ulaşma hedefiyle hayata geçirilen eğitim platformu Migros Kadın Akademisi'nin üçüncü sınıf eğitimini tamamladı.

Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören organizasyonda,?Migros Kadın Akademisi tanıtımı,?"Kalite",?"Kalite Yönetim Sistemleri", "Ürün Belgeleri", "İyi Tarım Uygulamaları", "Taze Meyve Sebze Takip Sistemi", "Hal Kayıt Sistemi" ve "Mevzuat Eğitimi" başlıklarında eğitimler düzenlendi. Türkiye'de meyve ve sebzede ilk Blockchain sistemini hayata geçiren Migros'un bu alanda yarattığı değer ve Migros'ta tedarikçi olmak için gerekli koşullar ile başvuruların nereden yapıldığı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmayı?amaçlayan?eğitim?platformu Migros Kadın Akademisi hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktarılırken, açılış konuşmasını gerçekleştiren Aret Vartanyan da kadınlara motivasyon konuşması yaparak yeni dijital dünya hakkında bilgiler verdi. Migros Kadın Akademisi'nin sınıf eğitimleri ilerleyen günlerde yeni illerde devam edecek.? ?

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AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri
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