Midyat'ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Haberler
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Midyat'ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Midyat'ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Midyat-İdil yolu Doğançay mevkiinde mobil vinç, önünde seyir eden otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kesici ayırıcı yardımı ile çıkarılarak, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Şefik Bay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Bilal Bedir/İHA)

Midyat'ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Midyat'ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Midyat'ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Midyat'ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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