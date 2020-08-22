Son Dakika | Midyat Kaymakamı Dundar, koronavirüsle mücadele toplantısı yaptı Bir son dakika haberine göre Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile toplantı yaptı.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile toplantı yaptı.

Kaymakam Dundar, toplantıda koronavirüs salgınına karşı daha etkili olmak için İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) kurulmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Toplu taşıma araçlarıyla fazla yolcu alındığını tespit ettiklerini ve bunun salgınla mücadeleyle örtüşmediğini ifade eden Dundar, "İlçemizde salgınla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Derdimiz insanlara sorumluluklarını hatırlatmak. Çünkü bu herkesin sorumluluğudur. Bu sadece devletin, askerin, polisin, doktorun, hemşirenin, sağlık çalışanlarının, belediyenin sorumluluğu değil, hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Kaynak: AA