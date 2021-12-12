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Son Dakika | Midyat jandarması zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Son Dakika | Midyat jandarması zehir tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Midyat Asayiş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir aracın gizli bölümlerinde zulalanmış 3 paket halinde 3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 2 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MARDİN

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