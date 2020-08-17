Son Dakika: Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü
Bir son dakika haberine göre YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.
17.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:34
YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.
Önceki yıllarda Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanından feribot seferlerinin yapıldığı Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü.
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Kaynak: DHA