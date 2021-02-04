Son dakika... Michelin ve Air France iş birliği uzatıldı
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Son dakika... Michelin ve Air France iş birliği uzatıldı

04.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:17
Son dakika... Michelin ve Air France iş birliği uzatıldı

Son dakika haber: Michelin ve Air France arasında 2010 yılında imzalanan uzun soluklu iş birliğinin 10 yıl daha sürmesine karar verildi.

Michelin ve Air France arasında 2010 yılında imzalanan uzun soluklu iş birliğinin 10 yıl daha sürmesine karar verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Air France ile devam kararı alınan iş birliği kapsamında Michelin, uçak filosunun tek lastik tedarikçisi olmaya devam ederken aynı zamanda sürdürülebilirlik ve inovasyon temelli pek çok çalışmaya da imza atacak.

Michelin'e duyduğu güveni tazeleyen uçak filosu, önümüzdeki 10 yıl boyunca lastik tedarikini Michelin'den karşılayacak.

Air France'ın uçakları, NZG teknolojisi içeren Radial Michelin AIR X gibi en modern uçak lastikleriyle donatılacak.

İstikrarlı bir lastik çapı güvencesi vermek üzere tasarlanan bu teknoloji, uçak lastiklerine daha fazla dayanıklılık ve istisnai direnç kazandırıyor.

Michelin, Air France'in karbon emisyonlarını yüzde 50 düşürecek

Açıklamada yer alan bilgiye göre, ortaklıkları 10 yıl daha sürecek olan Michelin ve Air France, lastik tedarikinin yanı sıra inovasyon alanındaki çalışmalarını da karbon ayak izini düşürme hedefiyle gerçekleştirecek.

Avrupa araştırma programlarında aktif rol alan Michelin, lastiklerini ve ilişkili sistemleri hafifletmeye devam etmek ve her uçuşta yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını mekanik olarak düşürmek için çığır açacak teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Air France'a yenilikçi geri dönüşüm kanalları, yüksek performanslı ekolojik reçineleri ve 3B metal ve plastik yazdırma uzmanlığı gibi yüksek hedefli çözümler sunmaya devam edecek olan Michelin, bu girişimlerle Air France'ın 2030 itibarıyla yolcu/km başına CO2 emisyonlarını yüzde 50 düşürmek dahil olmak üzere, kendisi için belirlediği iddialı sürdürülebilir gelişim hedeflerine erişmesinde yardımcı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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