Son dakika! Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu
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Son dakika! Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu

Son dakika! Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe, İsviçreli hücum oyuncusu Michael Frey'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, İsviçreli hücum oyuncusu Michael Frey'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı. 

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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