Son dakika... MHP Van İl Bakanı Güngöralp'ten Devlet Bahçeli'ye destek

Edinilen son dakika haberine göre MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, partisinin 13. Olağan Kurultayında adaylığını açıklayan Devlet Bahçeli'ye destek verdiklerini belirtti.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, partisinin 13. Olağan Kurultayında adaylığını açıklayan Devlet Bahçeli'ye destek verdiklerini belirtti.

Güngöralp, yaptığı açıklamada, partilerinin kurultay hazırlıklarının devam ettiğini aktardı.

Kurultayda yeniden adaylığını açıklayan Bahçeli'nin yanında olduklarını vurgulayan Güngöralp, şunları kaydetti:

"Van teşkilatları olarak 13. Kurultayda adaylığını açıklayan bilge liderimiz, genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Genel başkanımızın adaylık kararı hayırlı uğurlu olsun. Bilge liderimizin sözü sözümüz, yolu yolumuzdur. Van teşkilatları tek ses, tek yürek olarak Devlet Bahçeli'nin yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar