Son Dakika! MHP, TBMM Başkanlığı İçin AK Parti'nin Adayını Destekleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek" ifadelerini kullandı.

MHP, AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYINI DESTEKLEYECEK

MHP, Cumhur İttifakı'yla seçimlere girdiği AK Parti'nin Meclis başkanı adayını destekleyeceğini ilan etti. Mustafa Kalaycı, 26 Haziran'da Meclis başkanlığı seçimi için MHP'nin kendi adayını belirleyeceğini söylemişti.

AK PARTİ'NİN ADAYININ BİNALİ YILDIRIM OLMASI BEKLENİYOR

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları parlamentonun toplandığı gün başlayacak. AK Parti'nin adayının Binali Yıldırım olması bekleniyor.

BAŞKANLIK İÇİN YASAMA DÖNEMİNDE İKİ SEÇİM YAPILIYOR

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor. TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildiriliyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanıyor.

GİZLİ OYLAMA İLE YAPILIYOR

Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçiliyor.

SEÇİMİN BİRİNCİ VE İKİNCİ TURUNDA ÜYE TAM SAYISININ ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUĞU ARANACAK

Buna göre, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları 12 Temmuz Perşembe günü sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 13 Temmuz Cuma günü yapılacak. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak. Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenecek.