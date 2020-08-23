Son dakika... MHP Şehitkamil ilçe teşkilatı 13. Olağan kongresi gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... MHP Şehitkamil ilçe teşkilatı 13. Olağan kongresi gerçekleşti

Son dakika gelişmesine göre Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Şehitkamil İlçe Teşkilatının 13'ncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Son dakika... MHP Şehitkamil ilçe teşkilatı 13. Olağan kongresi gerçekleşti
23.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:33

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Şehitkamil İlçe Teşkilatının 13'ncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi. MHP Şehitkamil ilçe Başkanı Aziz Yücel bayrağı Avukat Akın Erol Kınacılar'a devretti.

MHP Gaziantep Şehitkamil ilçe teşkilatı 13. Olağan Kongresi divan başkanlığı Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Muhittin Taşdoğan tarafından gerçekleştirilirken, kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Hollywood Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongreye, Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Şehitkamil eski İlçe Başkanı Aziz Yücel, Şahinbey MHP İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, MHP İlçe Başkanları STK Başkanları ve parti delegeleri katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik" mesajını Divan Üyesi Eski Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Çelik okudu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin elli bir yıldır dimdik ayakta, milletin ve devletin daima yanında olmaya devam ettiğini bundan sonrada önce milletim ve devletim demeye devam edeceğini söyledi.

Taşdoğan, "MHP, bağımsız Türk Devletinin kıyamete kadar yaşaması için her türlü fedakarlığı ve azmi gösterecektir. Ay yıldızlı bayrağın yanındaki üç hilal kıyamete kadar devam edecektir. Cumhur itikafı olduğu tarihten itibaren ülkemizde milli birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi gerçekleşmeye başlamıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz bu ittifak sayesinde perçinlenmiştir. Ülkemizi bölmek, dağıtmak ve parçalamak isteyenlere hepsinin anladıkları dilden içeride ve dışarıda Türk Silahlı Kuvvetleri çok güzel bir şekilde mücadele etmektedir. SİHA'lar ve İHA'lar son terörist toprağa gömülünceye kadar mücadeleye devam edecektir. Devletimizin içine sızmış hain örgütlerle kararlı bir şekilde mücadele devam edecektir. MHP'nin Cumhur ittifakına vermiş olduğu destekle ülkemizin ekseni savrulduğu yerden alınmış yerli ve milli bir eksene oturmuştur. Burada bizlere düşen bu desteğe devam etmektir" dedi.

MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ise olağanüstü bir durumda gerçekleşen kongreye yüksek oranda katılım sağlayan partililere teşekkür ederken, Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevini devredecek olan Aziz Yücel'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çelik, "MHP, 50 yılı aşkın bir süredir Türk siyaset sahnesinde yer almaktadır. Türk Milletinin bütün sorunlarının çözümüyle ilgili canla başla mücadele eden, zor şartlar altında dahi olsa çözüm üretmeye gayret gösteren bir partidir. Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevini devredecek olan Aziz Yücel başkanımıza, Aziz abimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. MHP Şehitkamil İlçe Başkanlığına MHP Genel Merkezimizin ve teşkilatımızın aday olarak gösterdiği Avukat Akın Erol Kınacılar tek listeyle katılacak olup kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Aziz abiden almış olduğu emaneti canla başla çalışarak daha ileriye götürmek için gerekli mücadeleyi göstereceğinden şüphemiz yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin mimarı ve Cumhur İttifakının ortağı olan MHP bulunduğu konum itibariyle çok daha stratejik ve önemli bir konumda politika ve siyaset üretmeye devam etmektedir. Yaşadığımız bu günlerde ekonomik anlamda büyük müjdelerden birisi olan ve Karadeniz de bulunan Doğalgaz rezervi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Bundan kısa bir süre önce Ayasofya Müzesinin cami olarak açılması ve mümin Türk yüreklerin tekrar orada ibadet etmeye başlaması ve Türk siyasetinin bu problemi kendi başına çözmüş olması da bizim için ayrıca önemlidir. Umuyorum ki bundan sonra da müjdelerin devamı gelmeye devam edecektir. MHP, Cumhur ittifakına vereceği destek ile Türk Milletini mutlu etmek ve yeni müjdelere vesile olmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" İfadelerini kullandı.

Bayrağı Başkan Aziz Yücel'den devralan Avukat Erol Kınacılar, kongreye katılan partililere teşekkür ederek, " Şehitkamil İlçe yönetiminde yedi yıl birlikte çalıştığımız başkanımız değerli büyüğümüz Aziz Yücel ağabeyimden devraldığım bu bayrağı şerefle onurla taşıyacak, "İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik" anlayışıyla partime hizmet edeceğim" dedi.

MHP Eski Şehitkamil Başkanı Aziz Yücel bayrağı Avukat Akın Erol Kınacılar'a devretmeden önce yaptığı konuşmada, "onurla, gururla 7 yıl hizmet ettim partimin bayrağını, genç dinamik ve aynı zamanda yedi yıl omuz omuza yönetimde görev yaptığım kardeşime devretmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Yücel, "Yaklaşık 7 yıldan beri yürüttüğüm Şehitkamil İlçe Başkanlığını Avukat Akın Erol Kınacılar'a şan ve şerefle devretmek üzere kongreye ortak akılla tek listeyle gitmiş bulunmaktayız. Şehitkamil teşkilatı olarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu hedef ve yolda yürümeye devam ederken iş ve dış mihrakların oyunlarına gelmedik ve fırsat vermedik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bilge lideri, Türk İslam Dünyasının lideri Devlet Bahçeli, Türk Dünyasını dizayn etmeye çalışanlara fırsat vermemiş, kurulan oyunları bir bir bozmuş hedefimize odaklanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Şehitkamil İlçe yönetimime teşekkür eder yeni yönetime başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı için yapılan oylamada tek liste ile aday olan Av. Akın Kınacılar MHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığına seçildi.

Divan Başkanlığını Gaziantep MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Divan Üyeliğini ise MHP Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, İl Yöneticisi Avukat Mehmet Uğur Beyazlar, İl Yöneticisi Eski Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Çelik, İl Yöneticisi Eski Ülkü Ocakları Başkanı Murat Güzeli'in yaptığı, delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen kongre, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 3. Sayfa
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu 3. Sayfa
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Dünya
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Doğu Karadeniz için korkutan uyarı! Yağışlar bu akşama kadar devam edecek
Doğu Karadeniz için korkutan uyarı! Yağışlar bu akşama kadar devam edecek
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Ronald Koeman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Dereli Giresun Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika... MHP Şehitkamil ilçe teşkilatı 13. Olağan kongresi gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 13:34:38. #1.14#
title