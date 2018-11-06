MHP'nin Yeni Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Erhan Usta'dan boşalan Genel Başkan Vekilliği koltuğuna Levent Bülbül getirildi. Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde Sakarya'dan 1'inci sıra adayı olarak Meclis'e girmişti

ERHAN USTA GÖREVDEN ALINDI

Usta, EYT'nin görüşüldüğü TBMM'de partisinden bağımsız davrandığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNE BÜLBÜL GETİRİLDİ

MHP'de Erhan Usta'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül seçildi. Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde Sakarya'dan 1'inci sıra adayı olarak Meclis'e girmişti.

Levent Bülbül

LEVENT BÜLBÜL KİMDİR?

Muhammet Levent Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde MHP'den Sakarya 1'inci sıra milletvekili adayı olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. Bülbül, 1980 Hendek doğumlu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak Serbest Avukatlık yapıyor.