MHP Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bugün 16.00'da Görüşecek
MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
KÜLLİYE'DE ZİYARET EDECEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçiminin tamamlanmasının ardından bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret edecek.
Ziyarette seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.