MHP Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bugün 16.00'da Görüşecek

MHP Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bugün 16.00'da Görüşecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

KÜLLİYE'DE ZİYARET EDECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçiminin tamamlanmasının ardından bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı ErdoğanBeştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret edecek.

Ziyarette seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

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