Son dakika! MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi (2)
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Son dakika! MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi (2)

Son dakika gelişmesine göre TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTIBasına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Son dakika! MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi (2)
20.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:13

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Enginyurt, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" dedi.

 


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Kaynak: DHA

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