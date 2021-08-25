Son Dakika | MHP Karamürsel İlçe Başkanı Göktekin görevine başladı
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Son Dakika | MHP Karamürsel İlçe Başkanı Göktekin görevine başladı

Son Dakika | MHP Karamürsel İlçe Başkanı Göktekin görevine başladı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MHP Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Adnan Göktekin görevine başladı.

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Adnan Göktekin görevine başladı.

İlçe Başkanlığı binası önünde Göktekin'in görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir MHP'ye ihtiyacı olduğunu belirterek, "MHP Kocaeli'de artık küskünlük, dargınlık yoktur. Kapılar herkese açıktır. Herkes kendini bir yönetici olarak görsün. Bu program bittiği andan itibaren çalışmalar başlayacaktır. Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Bu kadar fedakarlık yapan bir hareket dünyada yok. Hepimiz birbiriyle gurur duymalıdır. Ufak tefek eksikliklerimiz olabilir, bunları da görmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt da Göktekin'e görevinde başarılar diledi.

Hedeflerine ulaşmak için pes etmeden çalışacaklarını belirten Kurt, "Kocaeli'nde ülkücüler birlik içinde mücadele edecektir. Artık kızgınlık kırgınlık küskünlük dönemi bitmiştir. Hep birlikte çalışacak, Cumhur İttifakı'nı liderimizin talimatlarıyla yerelde de genelde de en başarılı hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göktekin ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdir ve tensipleriyle göreve atandığını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları her daim aziz Türk milletinin menfaati ve istikbali için var olmaya ve halka hizmet hakka hizmettir düşüncesiyle hizmet etmeye devam edecektir. Bu kutlu davanın bir ferdi olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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