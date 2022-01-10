Son dakika... MHP Karamürsel İlçe Başkanı Göktekin'den esnaf ziyareti

MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Eski İzmit Caddesi esnafıyla kahvaltı yaparak güne başlayan Göktekin ve beraberindekiler daha sonra Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, Su Ürünleri Kooperatifi, Kızılay Karamürsel Şube Başkanlığı, Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği, Kuzey Kafkas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Merdigözlüler Derneği ve Karamürsel Ülkü Ocağı'nı ziyaret etti.

Esnaflarla sohbet eden Göktekin, birlik ve beraberliğe her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirterek, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar diledi.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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