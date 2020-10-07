Son Dakika | MHP İzmir İl Kongresi'nde geri sayım

Son dakika politika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "12 bin delege ve 25 bin kişi ile birlikte 30 ilçe kongremizi Türk milliyetçilerine yakışır büyük bir olgunluk, heyecan ve disiplinle gerçekleştirdik.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "12 bin delege ve 25 bin kişi ile birlikte 30 ilçe kongremizi Türk milliyetçilerine yakışır büyük bir olgunluk, heyecan ve disiplinle gerçekleştirdik. Bu kadar fazla sayıda ülkücünün tek yürek olduğu ve Liderimiz Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hedeflere kilitlendiği bir dönemde şimdi yine aynı birlik şuuru içinde il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bizim için '2023 Lider Ülke Türkiye' yürüyüşü resmen başladı" dedi.

"İstikbalde Birlik, İstiklalde Birlik; Türkiye Kazanacak" öz sözüyle il ve ilçe kongrelerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi'nde, 11 Ekim Pazar günü saat 13.00'da düzenlenecek İzmir İl Kongresi heyecanı başladı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yapılacak olan il kongresi dolayısıyla bir açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "5 gün gibi kısa bir sürede 30 ilçe kongremizi istenilen amaca uygun ve hedeflerimiz gayeye tam isabetle gerçekleştirdik. İzmir'deki tüm mensuplarımızın iştirak ettiği, milletvekillerimizin ve bütün yöneticilerimizin gönülden katkı sağladığı bu süreci tamamladık. Şimdi sıra il kongremizde. İnanıyorum ki, görülmemiş bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirmek için hazırlandığımız il kongremiz sonunda ortaya çıkacak olan yönetimimiz, İzmir'de fethedilmeyen kaleleri zapt edecek, gönülleri ve zihinleri fethederek büyük başarılara imza atacaktır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'ten sonra göreve gelir gelmez bizlere ve büyük Türk milletine '2023 Lider Ülke Türkiye' hedefini gösteren liderimizin emrinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O hedefe mutlaka varacağız. İzmir il başkanlığı olarak 30 ilçemizde liderimizin 2023 ülküsüne kilitlenmiş durumdayız. Ondan gelecek emir ve talimatları bekliyoruz."

"25 bin dava adamıyla sahada olacağız"

Bugüne kadar yapılan bütün ilçe kongrelerinde Covid-19 salgınına karşı her türlü önlemin alındığını, il kongresinde de salgın hastalığa karşı çok dikkatli davranacaklarını vurgulayan Başkanı Şahin, "İl kongremizin hem salgın şartlarına hem de demokratik teamüllere uygun olarak gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Kanun ve salgın önlemleri çerçevesinde sadece 600 delegemizin katılacağı kongremiz 11 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde açık havada gerçekleştirilecek. İlçe kongrelerimizi 12 bin dava adamıyla gerçekleştirdik. Aktif olarak da 25 bin dava adamı ile 2023 lider ülke Türkiye sevdalısı için İzmir'in her köşesinde olacağız. Ülkümüz büyük, irademiz güçlü, kararımız kesindir. İzmir Türk milliyetçilerinin mücadelesiyle yepyeni bir güzelliğe kavuşacaktır. Bizim için '2023 Lider Ülke Türkiye' yürüyüşü resmen başladı. Bu kucaklaşmaya ve bu kutlu yürüyüşe herkesi davet ediyorum. İzmir'de 30 ilçe bin 300 mahallemizde İzmir'in tarihi, kültürel ve sosyal kodlarına uygun olarak çalışmaya hazırız. Yerel hedefimiz İzmir'in kimliğine, şuuruna ve tarihine darbe vurmaya çalışan Pagos zihniyetidir. Hedefimiz, denize döktüğümüz emperyalizmin uşaklarını tekrar diriltmek isteyenlerdir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı