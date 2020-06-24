Son Dakika: MHP İl Başkanı Ünüvar: "Karaman'da devamlı suça karışan 300 kişilik bir kesim var" Gelen son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, kentteki asayiş olaylarındaki çocuk ve genç oranının çoğaldığını belirterek, çalıştay yapılması çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, kentteki asayiş olaylarındaki çocuk ve genç oranının çoğaldığını belirterek, çalıştay yapılması çağrısında bulundu.

Gençleri suça sürükleyen etkenlerin titiz bir çalışma ile tespit edilip önlem alınması gerektiğini vurgulayan MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, "İnsanlığın ilklerinden olan Habil ve Kabil arasındaki olayla başlayan suç ve suçluluk olgusu, hangi düzene sahip olursa olsun bütün toplumlarda varlığını sürdürerek günümüze kadar geldi. Suçun çeşitliliği toplumlarda farklılık gösterse de çocuk ve genç suçlu bütün toplumların geleceğe dair endişe duymasına neden olan, kanayan yarasıdır. Karaman'da ikamet kurşunlama, hırsızlık, yağma, silahlı veya bıçaklı kavga türünden asayiş olayları incelendiğinde, olayların 15 ila 25 yaş grubundaki 250 ila 300 kişilik genç şahıslar arasında gerçekleştiği görülüyor. Hal böyle olunca, sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği taşra göçü, bozulup-dağılan aile yapıları gibi durumların da etkisi ile artan çocuk-genç suçlu sayısı, hepimizin acilen üzerinde durması gereken bir manzarayı karşımıza getirmektedir" dedi.

"Çalıştay yapılması çağrısında bulunuyoruz"

Karaman'ın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesinin, çocuk ve gençlerin doğru incelenip doğru eğitilmesi-korunması ile mümkün olacağını belirten Başkan Ünüvar açıklamasının devamında şunları söyledi; "Yurt genelinde çocuk-genç suçlularla ilgili çalışmalar yapılmış olsa da, şehrin kendine özgü sosyo-kültürel sorunları ve aile yapısı dikkate alınarak 'Karaman'a özel' bir çalışma yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. İlimizde suça karışan çocuk-genç şahısların yüzde 95'inin parçalanmış ailelerin çocukları olduğu ve Karaman'daki boşanma durumlarının ülke genelindeki tabloda en üst sıralarda olması, suç-suçlu konusunda bu konunun da irdelenmesi gerektiğini gösteriyor. Organize Sanayi Bölgemizdeki çalışanların mesai durumlarının aile yapısına olumlu-olumsuz etkileri, orta Anadoludaki diğer şehirlerle kıyas ve özellikle Karaman'da boşanmayı tetikleyen etkenler kapsamlı olarak incelenmelidir. Kişilerin gelişim sürecinin önemli bir evresi olan 15-25 yaş aralığının kendine özgü sıkıntılarına, çocuğun veya gencin toplumsal çevresi ve aile yapısından kaynaklı sıkıntılarda eklenince tepki ve davranışları normal dışı olabiliyor. Fakat ilimizde bu yaş aralığındaki şahısların kitle halindeki normal dışı davranışları, ihmal veya istismara uğrama ihtimallerini doğuruyor. Dolayısıyla bu kapsamda ele alınacak gençlerin ergenlik dönemine bağlı popülist tavrını istismar edip suça meyil veren bir üst aklın olup olmadığı da irdelenmelidir. Gençlerimizi ruhsal sağlığı bozuk ve yaşam kalitesi düşük olan bu sürece iten risk faktörlerini tespit edip, koruyucu olarak rol almalıyız. Her kurumun ve kuruluşun katkısı ile ortaya çıkacak olan bilgi birikimi, toplumsal anlamda da bu risklerden korunma yollarıyla ilgili farkındalığı artıracaktır. Valilik uhdesinde yapılmasını doğru bulduğumuz çalıştayın, emniyet, jandarma, savcılık, belediyeler, siyasi partiler, üniversite, müftülük, OSB, STK'lar ve diğer ilgili kurumların da katılımıyla yapılmasını isabetli görüyoruz. Mesele tek bir partinin veya kurumun meselesi olarak görülemeyecek kadar hassas, herkesin dört elle sarılması gerekecek kadar da zaruri bir meseledir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu alanda bir çalıştay yapılması çağrısında bulunuyor, başta valiliğimiz olmak üzere tüm ilgilileri göreve davet ediyoruz" - KARAMAN

Kaynak: İHA