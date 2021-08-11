Son dakika... MHP heyeti selin yaşandığı illere gidecek
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Son dakika... MHP heyeti selin yaşandığı illere gidecek

Son dakika... MHP heyeti selin yaşandığı illere gidecek
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) bir heyetin yarın selden etkilenen illeri ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) bir heyetin yarın selden etkilenen illeri ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunacağı bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sel felaketinin yaşandığı Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun'a gidecek heyetin belirlendiğini belirtti.

Özdemir, yarın bölgeye gidecek heyette Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK Üyeleri Murat Kotra, Davut Haskırış ve Yüksel Aydın'ın yer alacağını kaydetti.

Öte yandan Özdemir, açıklamasında, "Bu vesileyle selden etkilenen illerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan milletimizi her türlü afetlerden esirgemesini niyaz ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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