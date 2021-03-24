Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
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Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

24.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:22
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Son dakika haberler: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak kongrede yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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