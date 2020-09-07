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Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o...

Son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli:
07.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:40

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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