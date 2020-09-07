Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o... Son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." - ANKARA Kaynak: İHA