Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o...
Son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
07.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:40
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." - ANKARA
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Kaynak: İHA