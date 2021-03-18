Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir."
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Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir."

18.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:21
Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Son dakika gündem haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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