Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir."
18.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:21
Son dakika gündem haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş