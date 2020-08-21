Son dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Teşkilatımız davasına, liderine bağlı ve sadıktır
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Son dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Teşkilatımız davasına, liderine bağlı ve sadıktır

Son dakika politika haberine göre MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, " Eskişehir'de çatlak ses yoktur.

Son dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Teşkilatımız davasına, liderine bağlı ve sadıktır
21.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:15

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, " Eskişehir'de çatlak ses yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Eskişehir teşkilatımız davasına, liderine bağlı ve sadıktır" dedi.

Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partililerle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Eskişehir teşkilatının davasına, liderine bağlı ve sadık olduğunu ifade eden Yönter, şöyle konuştu:

"Eskişehir'de kongre takvimi işlemeye başlamıştır. Yarın Allah nasip ederse önce Odunpazarı ilçemizin kongresini yapacağız. Bir gün sonra da Tepebaşı ilçemizin kongresini yapacağız. Böylelikle Eskişehir'imiz kongrelerini hızla tamamlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi, Eskişehir'de bir ve beraberdir. Dava ve ülküdaşlık hukuku ile tüm arkadaşlarımız, kardeşlerimiz tek hukuk, tek nefes, tek sestir. Eskişehir'de çatlak ses yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Eskişehir teşkilatımız davasına, liderine bağlı ve sadıktır. Biz Eskişehir'e her türlü ilgiyi, özeni, alakayı göstermeye devam edeceğiz. Eskişehir'in meselelerini biliyoruz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Eskişehir'de hak ettiğimiz, layık olduğumuz başarıya mutlaka ulaşacağız. Bunu birlikte yapacağız, beraberce yapacağız. Sayın genel başkanımızın, liderimizin göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda Eskişehir'de Milliyetçi Hareket Partisi diğerlerine fark atacak. Cumhur ittifakı Eskişehir'de başarılı olacak ve üç hilal Eskişehir'de parlayan bir yıldız gibi görünecek."

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Kaynak: DHA

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