Son dakika! MHP'den mahalle muhtarlara ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! MHP'den mahalle muhtarlara ziyaret

18.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:57
Son dakika! MHP'den mahalle muhtarlara ziyaret

Son dakika politika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı ve Altıeylül İlçe Başkanlığı Yöneticileri, İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel öncülüğünde mahalle muhtarlarımıza ziyaretlerine başladılar.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı ve Altıeylül İlçe Başkanlığı Yöneticileri, İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel öncülüğünde mahalle muhtarlarımıza ziyaretlerine başladılar. MHP'li yöneticiler ve Başkan Yüksel ilk programda, Altıeylül İlçesin de bulunan; Dinçlikler, 1. Gündoğan ve 2. Gündoğan mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarlar ile mahallelerinin durumu, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri ile ilgili olarak istişarelerde bulunuldu. MHP İl Başkanı Yüksel, "Sayın muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgi, nezaket ve ev sahipliği için teşekkür ederiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak muhtar ziyaretlerimizin devam edeceğini tüm Balıkesirli hemşerilerimize saygıyla duyururuz" dedi. - BALIKESİR

Son dakika! MHP'den mahalle muhtarlara ziyaret
Son dakika! MHP'den mahalle muhtarlara ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Alişan Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Çağdaş Atan Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! MHP'den mahalle muhtarlara ziyaret | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:57:39. #1.15#
title