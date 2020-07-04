Son dakika... MHP'de il başkanları toplantısı başladı
Son dakika haberine göre MHP'de il başkanları toplantısı başladı Milliyetçi Hareket Partisi'nde 81 ilin başkanlarının katıldığı toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli Liderliğinde genel merkez toplantı salonunda başladı.
04.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:08
MHP'de il başkanları toplantısı başladı
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi'nde 81 ilin başkanlarının katıldığı toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli Liderliğinde genel merkez toplantı salonunda başladı.
MHP'de kritik toplantı başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin başkanlığında başlayan 81 il başkanın yer aldığı toplantıda önemli konular görüşülecek. Toplantı korona virüs salgını nedeniyle basına kapalı şekilde sürüyor. Toplantı sonunda ise bir açıklama yapılması bekleniyor.
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Kaynak: İHA