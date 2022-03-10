Son dakika... MHK Başkanı Gündoğdu: "Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum.
AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Son dakika haberine göre MHK Başkanı Gündoğdu: "Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum.
MHK Başkanı Gündoğdu: "Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Çalışılan bir projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz"
AA / Serdal Kalaycı - Spor