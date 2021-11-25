Son dakika... MGK Bildirisi: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının... - Haberler
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Son dakika... MGK Bildirisi: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının...

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika... MGK Bildirisi:

Son dakika politika haberi: MGK Bildirisi: "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir"

MGK Bildirisi: " Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir"

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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