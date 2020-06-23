Son dakika! Mezitli'de sahillere polyester çöp kovası
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Son dakika! Mezitli'de sahillere polyester çöp kovası

Son dakika haberine göre Mezitli ilçesinde, belediye tarafından üretilen polyester çöp kovaları, sahillere yerleştirildi.

Son dakika! Mezitli'de sahillere polyester çöp kovası
23.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:21

Mezitli ilçesinde, belediye tarafından üretilen polyester çöp kovaları, sahillere yerleştirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, nem nedeniyle zaman içerisinde çürüyen metal çöp kutularını kaldırıp yerine deniz tuzu ile nemden etkilenmeyen ve tekne malzemesi olarak da kullanılan polyesterden çöp kovası üretmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretilen kovaların sahillerde talep edenlere verileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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