Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak

01.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:49
Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak

Son dakika haberi: Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, hayırsever bir aile tarafından, yeterli beslenme imkanı bulunmayan bebekler için devam sütü bağışında bulunulduğu bildirildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, hayırsever bir aile tarafından, yeterli beslenme imkanı bulunmayan bebekler için devam sütü bağışında bulunulduğu bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500 adet yarım litrelik, 3 bin adet 200 mililitrelik devam sütü belediye yetkilileri tarafından teslim alındı. Belediyenin deposuna kaldırılan anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda hayati öneme sahip olan devam sütleri, mahalle muhtarları ve oluşturulacak koordinasyon ile dağıtımı sağlanacak.

Bebeklerin yeterli beslenmesi ve bağışıklık siteminin güçlenmesinde devam sütünün önemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Belediye olarak hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Bu kez hayırsever Nutricia ailesi çocuklarımız için son derece büyük öneme sahip devam sütü bağışında bulundu. Biz de belediye olarak bu sütleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için muhtarlarımız aracılığı ile köprü olacağız. Değerli hayırseverimize teşekkür ederim" dedi.

Mezitli'de bu tür yardımlaşmaların artık sıradan bir olay haline geldiğini ifade eden Başkan Tarhan, "İyiliğin bulaşıcı olduğu Mezitlimizde gün aşırı böylesi iyilik hareketlerine tanık oluyoruz. Bir gün bir hayırseverimiz meyve bağışında bulunurken, başka bir hayırsever gurubumuz çocuklar eğitime uzaktan da olsa ulaşabilsinler diye tablet kampanyası başlatabiliyor. Gönüllülerimiz, ürettiklerini satarak kız çocuklarının eğitime katkı sunarken, başka bir gönüllümüz ise ürettiği sebzelerle aşevimizin ihtiyacını karşılayabiliyor. Mezitlililer buna alıştı. Çünkü burası Mezitli. Burada iyilik bulaşıcıdır" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Mezitli'de araç konvoyu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Mezitli'de araç konvoyu
Son Dakika | 'Yağmurun Çocukları' korosundan 'Cumhuriyet Bayramı' için klip
Son Dakika | "Yağmurun Çocukları" korosundan "Cumhuriyet Bayramı" için klip
Özsaray: 'Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak'
Özsaray: "Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Danla Bilic Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Gökhan Töre Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 12:57:34. #1.14#
title